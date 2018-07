Vettel fecha 2º treino livre com o melhor tempo na Hungria

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, foi o mais rápido nesta sexta-feira (27) nos treinos livres para o Grande Prêmio da Hungria, no circuito de Hungaroring, em Budapeste.

O piloto garantiu o melhor tempo do dia na segunda sessão do dia, com 1m16s834, uma diferença de apenas 0s074 para o holandês Max Verstappen, da Red Bull, que foi o segundo colocado, e deixando Daniel Ricciardo, seu companheiro de equipe e que tinha sido o mais rápido no primeiro treino, em terceiro. A Ferrari ainda marcou o quarto lugar do dia, com o finlandês Kimi Raikkonen.

Apesar de ter sido o mais rápido dos treinos livres, Vettel ainda está longe do recorde do circuito batido por ele mesmo no ano passado, com 1m16s276.

Já o líder do campeonato, o britânico Lewis Hamilton, que venceu cinco vezes o GP da Hungria, ficou em quinto lugar nesta sexta, terminando à frente do companheiro de equipe Valtteri Bottas. Os dois pilotos da Mercedes tiveram problemas ao optar por pneus ultramacios para o circuito e acabaram cometendo muitos erros.

O terceiro treino livre no circuito de Hungaroring será disputado neste sábado, a partir das 7h (horário de Brasília). Na sequência, às 10h, será realizado o treino classificatório.