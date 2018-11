Vettel não perde posições no grid, mas é multado por danificar balança

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sebastian Vettel poderia ter perdido posições no grid de Interlagos por ter acelerado antes da hora e quebrado uma balança, mas a FIA não considerou que houve desrespeito ao regulamento e optou por apenas multá-lo em 25 mil euros (R$ 105 mil).

Ele deveria ter seguido as orientações para a pesagem de seu carro, mas sua decisão de acelerar prejudicou o equipamento. "Os comissários notaram que o piloto não desligou o motor quando foi orientado por um comissário que estava em frente ao carro", disse a FIA em nota.

"Embora não tenha atingido o comissário, ele o obrigou a sair do caminho enquanto dirigia para a balança. Neste momento, então, ele desligou o motor", acrescentou a federação no texto divulgado no site oficial da F1.

A FIA pontuou que ninguém ficou ferido com o incidente; além disso, de acordo com a nota, os comissários interpretaram que não houve imprudência de Vettel, de modo que ele não perderá posições no grid e largará em segundo lugar, atrás de Hamilton.