Vettel perde três posições no grid do GP dos EUA; Hamilton lidera treinos livres

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sebastian Vettel pode até ser o mais rápido no treino classificatório deste sábado (20), mas não largará na pole position do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, em Austin. O alemão da Ferrari foi punido por não respeitar o limite de velocidade com bandeira vermelha na pista, no primeiro treino livre para a etapa, nesta sexta-feira (19), e perderá três posições no grid de largada.

O incidente ocorreu por volta do 40º minuto do treino no Circuito das Américas, quando o monegasco Charles Leclerc, piloto da Sauber e que será companheiro de Vettel na Ferrari em 2019, rodou na saída de uma curva e jogou detritos na pista ao retomar o controle do carro. Com o asfalto sujo e molhado por causa da chuva, a direção do GP acionou o aviso de bandeira vermelha.

Como o alemão não conseguiu desacelerar a Ferrari de forma segura, ele acabou punido com a perda de posições no grid. "Os comissários revisaram a evidência em vídeo, posicionaram a informação da telemetria e escutaram o piloto do carro #5 (Vettel), além de representantes da equipe.

A conclusão dos comissários foi de que Vettel realmente falhou em manter a velocidade mínima exigida pelo regulamento da FIA nos setores seis e sete", explicou o comunicado emitido pela Federação Internacional de Automobilismo.

A punição complica ainda mais a situação de Vettel, vice-líder do Mundial de Pilotos, com 264 pontos, 67 atrás do inglês Lewis Hamilton, da Mercedes. O astro da Ferrari precisa vencer em Austin para evitar que o rival fature o quinto título da carreira já nos Estados Unidos.

TREINOS LIVRES

No segundo treino livre para a corrida, Hamilton ficou mais uma vez na frente. Ele cravou o tempo de 1min48s716, outra vez, sob chuva. Pela manhã, o dono do carro número 44 havia ficado na ponta por alcançar a marca de 1min47s502, quase um segundo e meio a frente do companheiro de equipe, o finlandês Valtteri Bottas.

O francês Pierre Gasly, da Toro Rosso, por sua vez, terminou na segunda posição, ao fazer a melhor volta em 1min49s728. O 'top-3' foi fechado pelo holandês Max Verstappen, da Red Bull, que marcou tempo de 1min49s798. Logo atrás, ficou o espanhol Fernando Alonso, da McLaren.

Vettel, que é o único piloto com chances matemáticas de tirar o título de Hamilton, foi apenas o décimo colocado, ao marcar 1min53s912. O alemão ficou imediatamente atrás do companheiro de escuderia, o finlandês Kimi Raikkonen.

O treino classificatório para o GP dos Estados Unidos será neste sábado (20), às 18h (de Brasília). Já a corrida, neste domingo (21), ocorrerá às 15h10.