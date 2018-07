Vettel sai abatido após erro em casa e diz estar decepcionado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A segunda vitória consecutiva estava desenhada, mas Sebastian Vettel errou e viu o campeonato mundial de Fórmula 1 se abrir novamente a favor de Lewis Hamilton. Depois de perder o controle da Ferrari e bater no muro, enquanto liderava o GP da Alemanha, o tetracampeão mundial não escondeu o abatimento e admitiu a decepção com o próprio equívoco na direção.

“Não há muitas emoções, quero dizer. Na verdade, estou bastante desapontado com a forma que terminou a corrida para mim. Neste ponto, cometi um pequeno erro que teve um grande impacto no resultado da corrida”, disse brevemente o piloto, que ainda na pista expôs insatisfação contra si mesmo.

Vettel liderava a prova e passava pelo trecho mais lento da pista de Hockenheim quando derrapou na pista molhada e colidiu com o muro. O alemão descontou a frustração ao sair de carro e chutar as pedras da área de brita, enquanto era consolado por funcionários do circuito.

O erro custou a liderança do campeonato a Vettel. Com a corrida espetacular de recuperação ao sair do 14º lugar para a ponta, Lewis Hamilton, da Mercedes, chegou aos 188 pontos contra 171 do alemão, zerado na prova dentro de casa.