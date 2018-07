Via Marginal no Contorno Leste fica bloqueada por 30 dias em São José dos Pinhais

Ascom/SJP

Em decorrência das obras de pavimentação na Rua Constante Moro Sobrinho, o Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) da Secretaria de Transportes e Trânsito do município de São José dos Pinhais informa aos motoristas e pedestres sobre bloqueio total da Via Marginal no Contorno Leste.

O bloqueio para a circulação de veículos iniciará a partir das 9h desta quinta-feira (19) e permanecerá por aproximadamente 30 dias.

Esse trecho de intervenção compreende a Rua Constante Moro Sobrinho (pista lateral contorno leste) entre a Rua Onofre Holthman até ao lado do posto Túlio, em decorrência das obras de melhoria de conforme imagem em destaque.

O Demutran orienta que os motoristas redobrem a atenção nas proximidades do local e que procurem rotas alternativas. A plataforma Waze também fornecerá dados os usuários do aplicativo.