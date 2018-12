Viagem de estreia do expresso Luz-Cumbica leva 32 minutos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Governo de São Paulo estreou na terça-feira (16) o serviço expresso de trens entre a estação da Luz, no centro de São Paulo, e a região do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. O tempo de locomoção na primeira viagem foi de 32 minutos -a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) estima que essas viagens sejam feitas em até 35 minutos.

O serviço chega 16 anos após ser anunciado e 14 anos após sua primeira previsão de entrega (2004). Nesse período, virou promessa de governos tucanos para interligar o aeroporto ao centro de São Paulo.

Durante a semana, serão cinco viagens em cada um dos sentidos, ao custo de R$ 8 (veja os horários nesta página). A viagem expressa não é feita aos finais de semana.

A CPTM ainda faz viagens a partir das estações Brás e Engenheiro Goulart.

Para usar o serviço, um bilhete deve ser comprado na entrada ou no saguão da estação da Luz ou na estação Aeroporto-Guarulhos.

No primeiro dia de viagem, passageiros reclamaram da falta de sinalização do serviço e que os pontos de venda dos bilhetes específicos estavam escondidos na estação Luz, ao lado de um posto de informações. A CPTM estuda formas de melhorar a visualização dos pontos de venda.

A companhia iniciou negociação com a Prefeitura de SP para que o Bilhete Único possa ser usado para pagar a tarifa de R$ 8 pela viagem até as imediações de Cumbica.

Há um ano, a direção da CPTM previa que a estação da Luz receberia guichês de companhias aéreas que facilitariam o check in de passageiros. Havia também a previsão de construção de um elevador para facilitar o embarque com malas. Nenhuma dessas novidades, porém, foram entregues.

No caso dos guichês, a CPTM chegou a negociar a instalação de totens na estação com as companhias aéreas. Mas as empresas teriam demonstrado pouco interesse em bancar a conta da transferência de dados entre os equipamentos e seus sistemas. A CPTM entendeu que pagar pela internet que transfere os dados dos passageiros das companhias não era uma prioridade e suspendeu o serviço.

Já o novo conjunto de elevadores e escadas rolantes deverá ser entregue em 2019, segundo a CPTM.

O primeiro dia do expresso teve outros problemas. As catracas que dão acesso à plataforma 5, da estação Luz, não foram alargadas, o que facilitaria o embarque com malas. Além disso, trens novos, encomendados da China, devem começar a circular só em 2019. Entre as novidades estarão os bagageiros.

Na viagem inaugural, o militar Romildo Souza, 53, e a advogada Alana Tzelikis, 43, apostaram em ir ao aeroporto pelo novo serviço, em vez de recorrer a táxis ou viagens por aplicativos. "No trem, temos a confiança de que chegaremos no horário previsto. Se pegamos um carro, podemos ficar presos em um congestionamento", diz Romildo, que viajaria para Brasília.

Para ser confiável, porém, a operação da CPTM terá de ser muito bem acertada, pois a viagem entre a Luz e o aeroporto utiliza estruturas e trilhos de três linhas diferentes (11-coral, 12-safira e 13-jade). Qualquer falha nessas linhas pode prejudicar o fluxo da viagem expressa.

Para melhorar a condição de operação dessas linhas, a CPTM planeja trocar todo o sistema de sinalização e de orientação dos trens em suas principais linhas. Até lá, a companhia também estuda reorganizar os equipamentos já existentes.

O nome da estação é Aeroporto, mas, na prática, não é exatamente isso. O passageiro, com malas em mãos, tem que atravessar uma passarela e pegar um ônibus até os terminais de Cumbica.

Administrado pela concessionária GRU Airport, o sistema de ônibus foi previsto como uma alternativa até que a concessionária entregasse um monotrilho entre a estação e o setor de embarques.

A mudança já seria significativa em relação ao projeto original do estado, que previa a construção da estação próxima ao check-in. O projeto, porém, foi revisto após a decisão da concessionária de construir um shopping no local planejado para a estação.

A concessionária diz que o local da estação foi decidido em acordo com o governo. Em troca, ela se comprometeu a fazer o transporto gratuito até os terminais. O plano era usar um monotrilho, a exemplo de outros grandes aeroportos, mas segundo avaliação da GRU Airport, o sistema rodoviário será suficiente para a demanda de passageiros.

O serviço circular de ônibus para quem desembarcar do trem ficará a cerca de 500 metros do terminal 1 e a 2,5 km do terminal 3 de Cumbica.

Na terça, durante a cerimônia de abertura do serviço, o secretário estadual de Transportes Metropolitanos, Clodoaldo Pelissioni, lamentou que a concessionária do aeroporto, GRUAirport, não tenha aceitado a proposta de realização de uma estação mais próxima aos terminais e que não tenha cumprido o compromisso de criar um sistema de monotrilho para integrar os trens ao aeroporto.