Viagem de luxo em jatinho particular

Da redação

O Four Seasons Hotels and Resorts (www.fourseasons.com), empresa líder mundial em hotelaria de luxo, e Net Jets (www.netjets.com/en-us/), a maior companhia de aviação particular do mundo, apresentam três novos roteiros sob medida para uma experiência inesquecível. Os itinerários combinam o serviço inigualável e as acomodações luxuosas do Four Seasons com a comodidade de voos em jatinho particular da NetJets.

Após apresentar itinerários com múltiplus destinos no ano passado, as duas empresas agora oferecem viagens para Anguilla, Orlando ou Bahamas, criando uma experiência completa e customizável, com serviço incomparável, flexibilidade e atividades exclusivas.

“Com a NetJets, unimos nosso amplo conhecimento sobre o viajante de luxo para oferecer um produto que é realmente único no mercado”, diz J. Allen Smith, presidente e CEO do Four Seasons Hotels and Resorts. “Os roteiros de um único destino levam aos hóspedes a mesma facilidade e flexibilidade de um voo com a NetJets e a excelência em serviço do Four Seasons. As novas experiências com a NetJets proporcionam uma viagem desenhada com as preferências dos viajantes”.

Todas as viagens incluem deslocamento em jato particular da NetJets - empresa presente em 5.000 aeroportos em 170 países – e acomodações de luxo nos hotéis Four Seasons. Os viajantes podem customizar cada itinerário, com um cardápio de atividades à la carte.

“Nossa parceria com Four Seasons proporciona a experiência excepcional de uma viagem particular com o melhor em hotelaria de luxo. Estes três novos conceitos são o exemplo mais recente de nosso continuo comprometimento com inovação em viagens de luxo”, diz Patrick Gallagher, vice-presidente executivo de vendas e marketing da NetJets.

Além de se beneficiar da ampla frota de jatos particulares da NetJets – a maior do mundo – os passageiros também contarão com um concierge exclusivo, que irá atender cada um para desenhar um itinerário exclusivo, garantindo que cada viagem seja única.

As datas da viagem são flexíveis, de acordo com a disponibilidade. Os pacotes são ideais para viagens intimistas e podem ser reservadas para grupos de até 14 pessoas viajando juntas. Em meio ao mar turquesa de Anguilla, os hóspedes deixam as preocupações para trás ao chegar no Four Seasons Resort and Residences Anguilla. Há opção de hospedagem nas villas com vista para o mar ou residências privativas, todas com serviço completo na ilha.

A viagem dos sonhos em Orlando começa já na chegada ao Four SeasonsResort Orlando at Walt Disney World Resort, o primeiro e único resort com classificação AAA Five Diamond na cidade. Com seis restaurantes e um luxuoso spa, Four Seasons também oferece acesso ao Tranquilo Golf Club, que recentemente passou por uma reforma de US$ 2,5 milhões. Após um café da manhã gourmet em família, as crianças podem aproveitar as atrações espalhadas pelo resort. Para personalizar o roteiro, os hóspedes podem escolher atividades voltadas ao bem estar, com aulas de ioga na beira da piscina pela manhã, e spa. Os foodies podem reservar uma aula particular de culinária com o premiado chef executivo Fabrizio Schenardi. Os apaixonados por golfe podem passar uma tarde dedicada ao esporte no Tranquilo Golf Glub.

Em Paradise Island, os oito quilômetros de praias de areias branca do The Ocean Club, A Four Seasons Resort, Bahamas, convidam à conexão com a natureza. Para a estada, é possível escolher entre as suítes de um e dois quartos ou uma luxuosa villa de até quatro quartos. Nas suítes, há serviço de mordomo disponível 24 horas para garantir que todas as necessidades sejam atendidas a qualquer momento. Já nas villas, além do mordomo, os hóspedes são mimados com um café da manhã preparado por um chef. Um carrinho de golfe com motorista também fica à disposição.

Os pacotes são válidos para viagens até 31 de julho de 2019. Todas as ofertas são sujeitas à disponibilidade no momento da reserva e não são válidas em conjunto com qualquer outra oferta. Mínimo de três diárias para cada estada.