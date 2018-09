Vice de Alckmin sinaliza voto em adversário do PT em eventual segundo turno

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A candidata a vice do presidenciável tucano Geraldo Alckmin, Ana Amélia, (PP) sinalizou que votará no adversário do PT em um eventual segundo turno.

"Eu só não voto no PT. Pronto", disse a jornalistas nesta sexta-feira (28), antes de entrar em um debate com as outras mulheres que são vice nas candidaturas à Presidência

Questionada se no segundo turno votaria em Jair Bolsonaro (PSL) e se ela acredita que o candidato ameaça a democracia, Ana Amélia se corrigiu, projetando que não seria necessário porque poderá votar em sua própria chapa.

Bolsonaro hoje lidera as pesquisas de intenções de voto com alta probabilidade de passar do primeiro turno, seguido pelo petista Fernando Haddad.

"Essa decisão seria só no segundo turno. E Geraldo Alckmin irá para o segundo turno. Estou nessa chapa para contribuir para a evolução da democracia. Alckmin é um homem de diálogo", afirmou.