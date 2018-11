Vice de Bolsonaro diz que 'fomos enganados' nas décadas após ditadura militar

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em evento de encerramento da campanha do candidato ao governo do estado de São Paulo, Rodrigo Tavares (PRTB), o general Hamilton Mourão, também do PRTB e vice na chapa de Jair Bolsonaro (PSL), avaliou que o período democrático do país vigente desde a ditadura militar não entregou as promessas que continha.

"Em 1985, findou o período de presidentes militares. De lá para cá, nesses 33 anos, se pensou que teríamos progresso, aliado à democracia e à liberdade. Fomos enganados. Vivemos uma sucessão de escândalos. Todos eles ligados ao desvio de recursos da nação", disse Mourão em Guarulhos, acompanhado de Levy Fidelix, seu aliado e presidente do PRTB.

"Parte desse dinheiro se foi devido à incompetência e à má gestão. Outra parte bate no bolso de políticos corruptos e de empresários inescrupulosos. Podem lembrar aí de escândalos econômicos da era Sarney; Collor e 'anões do Orçamento'; reeleição do Fernando Henrique e mensalão mineiro; o mensalão do PT e o petrolão", continuou o general, que começou sua fala com a pergunta "nossos heróis morreram de overdose?" para que uma plateia pouco engajada respondesse que "não".

Mourão ainda falou, como tem feito em outros pronunciamentos, em diminuir impostos, privatizar tudo o que for possível e "dar a ordem a todos", "cada um seguindo o progresso à sua maneira".

"Todos queremos coisas simples: emprego, família, salário digno, e viver em paz com os nossos vizinhos, e não no clima de guerra que temos vivido", disse Mourão, antes de partir para o aeroporto e deixar São Paulo. Ele ficará em sua casa no Rio até domingo (7).