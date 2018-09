Vice de Bolsonaro diz que proposta de nova Constituição é opinião pessoal

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vice na chapa de Jair Bolsonaro (PSL), o general Hamilton Mourão (PRTB) disse à reportagem nesta segunda-feira (17) que sua defesa de uma nova Constituição sem a participação obrigatória de pessoas eleitas pela população é apenas uma opinião pessoal e que não tem relação com projeto político da candidatura.

"A Constituição americana foi feita dessa forma. É minha visão, minha opinião. Todos nós temos direito a ter, o que não significa que será realizado", disse, acrescentando que a posição "não tem a ver com o que estamos planejando para a nação."

A ideia do general foi criticada amplamente por especialistas, que viram nela traços de autoritarismo. A presidenciável Marina Silva (Rede) chamou de "uma forma de golpe".

Perguntado se a proposta não seria próxima ao chavismo, ele negou e disse que "quem gosta da Venezuela é o PT."

No domingo (16), em vídeo gravado no leito do hospital, Bolsonaro disse temer fraude nas urnas eletrônicas para favorecer o PT. Mourão ressaltou que o presidenciável está "fragilizado" e que não seria o momento de tratar disso, ainda que ressalte também ter dúvidas em relação aos equipamentos.

Mourão ainda disse que uma vitória do PT seria "triste para a nação, porque continuariam nos roubando", mas descartou um cenário de "anarquia". Em entrevistas anteriores, Mourão defendeu a intervenção das Forças Armadas em caso de anarquia, descrita por ele como "aquele momento em que o princípio de autoridade está totalmente desrespeitado."