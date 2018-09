Vice de Bolsonaro pede esforço de apoiadores por vitória no 1º turno

Folhapress

MANAUS, AM (FOLHAPRESS) - Candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro (PSL), o general Hamilton Mourão (PRTB) pediu aos seus apoiadores para fazerem tudo para a eleição terminar no primeiro turno, que será realizado no dia 7 de outubro. Ele participou neste sábado (15) de carreata em Manaus (AM).

"Agora temos mais três semanas nesta campanha. É a fase final, onde vamos fazer tudo para terminar, dia 7 de outubro, vencendo essa eleição", disse Mourão.

De acordo com a pesquisa Datafolha, divulgada na sexta (14), Bolsonaro lidera a corrida presidencial, com 26% das intenções de voto.

"Não acreditem que nosso líder tem mais de 40% de rejeição. Sabemos que toda unanimidade é burra. Tem gente que vai votar em outros. Ótimo. Mas a maioria somos nós", disse o general

Bolsonaro está internado em São Paulo desde 7 de setembro, um dia após ter sido esfaqueado em Juiz de Fora (MG).

"Lá, em São Paulo, Bolsonaro está sabendo dessa manifestação. Ele está sorrindo porque sabe que os ideais dele estão vivos dentro de cada um de nós", acrescentou.

O último levantamento Datafolha, registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número BR 05596/2018, foi feito entre quinta (13) e sexta (14), ouvindo 2.820 eleitores em 197 cidades, com uma margem de erro de dois pontos para mais ou para menos. A pesquisa foi contratada pela Folha de S.Paulo e pela Rede Globo. O nível de confiança é de 95%.