Vice diz não contestar eleição e pede para 'relevar' suspeita de Bolsonaro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dia depois de o candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) ter colocado em dúvida a lisura da eleição devido à inexistência de voto impresso, seu vice de chapa, o general da reserva Hamilton Mourão (PRTB), pediu para "relevar o que ele disse".

"Temos de relevar o que ele disse. O homem quase morreu há uma semana, o cara está fragilizado", afirmou. "O jogo é esse. Vamos jogar e ganhar no primeiro turno", disse nesta segunda-feira (17).

Mourão também rejeitou a ideia de contestar o resultado do pleito, em caso de derrota. "Quem vencer, venceu. Só tenho pena do Brasil se o PT vencer", afirmou, após palestra na seção paulista do Secovi, o sindicado do mercado imobiliário.

No domingo (16), em 20 minutos de transmissão pelo Facebook, Bolsonaro buscou levantar suspeitas sobre o resultado das eleições e falou sobre a defesa da obrigatoriedade do voto impresso, já rejeitado pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

"Essa possibilidade de fraude no segundo turno, talvez até no primeiro, é concreta", afirmou na transmissão.

Nesta segunda, o ministro Dias Toffoli, que assumiu a presidência do STF na semana passada, afirmou que as urnas eletrônicas são totalmente confiáveis e auditáveis, e rebateu com ironia grupos que dizem que as eleições podem ser fraudadas. "Tem gente que acredita em saci-pererê."

Toffoli também comentou sobre as acusações do candidato do PSL. "Em relação a isso, eu digo que ele [Bolsonaro] sempre foi eleito pela urna eletrônica", respondeu ao ser questionado por jornalistas.