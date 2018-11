Vice, Flamengo faz sua maior pontuação na era dos pontos corridos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Cruzeiro no Mineirão não evitou a frustração dos rubro-negros, com a perda do título brasileiro, mas ao menos deu ao clube sua maior pontuação na história do torneio.

Nem em 2009, ano em que foi campeão, o time fez tantos pontos. Foram 67 naquela ocasião. Desde 2003, quando o Brasileiro passou a ser disputado no formato de pontos corridos, a maior pontuação do Flamengo havia sido em 2016, quando o clube foi terceiro colocado com 71 pontos.

Com a vitória sobre o Cruzeiro, o time de Dorival Júnior alcançou 72 pontos e ainda resta mais uma rodada para ampliar a pontuação. O fato, para o treinador, deve ser valorizado.

"É o recorde de pontos do Flamengo em Brasileiros. Mostra a força do grupo, que se entregou ao máximo. É natural que o vice não seja valorizado, mas internamente temos que valorizar", disse o técnico.

Para Dorival, com a sequência do trabalho feito pela diretoria do presidente Eduardo Bandeira de Mello, a tendência é que o Flamengo conquiste títulos nas próximas temporadas.

"Se o torcedor do Flamengo tinha alguma dúvida quanto à qualidade do time, acabou. Temos uma equipe preparada para vencer, preparada para conquistar títulos. O torcedor pode ficar tranquilo que a partir do momento em que uma delas acontecer, outras virão no encalço", completou.

Consciente da história do clube, o volante Cuéllar afirmou que o clube fez uma boa campanha na competição, mas disse que o Flamengo não pode passar um ano inteiro sem título.

"No Brasileiro a gente fez uma campanha boa, no final não conseguimos o título, que era importante, se você reflete, não é ruim, mas a gente tem que brigar pelo título, o Flamengo é muito grande para não ganhar um título no ano, não foi tudo errado, vamos levantar a cabeça, brigamos até o fim", disse Cuéllar.

Contratado no fim de setembro para comandar o Flamengo nos últimos 12 jogos do Brasileiro, Dorival Júnior tem acordo até o fim da temporada. Essa é a segunda passagem do treinador pelo clube. Em 2012, ele assumiu o posto no lugar de Joel Santana, já na gestão de Bandeira de Mello.

"O futuro pertence a Deus. Tenho que agradecer por ter voltado a um clube como o Flamengo. Poucos profissionais têm essa oportunidade. Abri e finalizei a gestão do presidente. As coisas acontecem de forma natural", disse Dorival.

Desde 2006, quando o Brasileiro de pontos corridos passou a ser disputado em 38 rodadas, nenhum time foi vice com mais de 72 pontos, número alcançado em 2012 pelo Atlético-MG e em 2008 pelo Grêmio.

Pontuação dos vices desde 2006:

2017 – Palmeiras: 63 pontos

2016 – Santos: 71 pontos

2015 – Atlético-MG: 69 pontos

2014 – São Paulo: 70 pontos

2013 – Grêmio: 65 pontos

2012 – Atlético-MG: 72 pontos

2011 – Vasco: 69 pontos

2010 – Cruzeiro: 69 pontos

2009 – Internacional: 65 pontos

2008 – Grêmio: 72 pontos

2007 – Santos: 62 pontos

2006 – Internacional: 69 pontos