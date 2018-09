Vices participam de debate promovido por UOL, Folha e SBT na próxima terça

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O UOL, a Folha de S.Paulo e o SBT promovem na próxima terça (2), a partir das 10h, um debate entre candidatos a vice-presidente da República. Foram convidados os vices dos cinco presidenciáveis mais bem colocados na pesquisa Datafolha de 20 de setembro.

As candidatas Manuela (PC do B), vice na chapa de Fernando Haddad (PT), Kátia Abreu (PDT), vice de Ciro Gomes (PDT), e Ana Amélia (PP), vice de Geraldo Alckmin (PSDB), confirmaram presença. Eduardo Jorge (PV), vice de Marina Silva (Rede), e General Mourão (PRTB), vice de Jair Bolsonaro (PSL), foram convidados, mas não participarão.

Jorge alegou problemas de agenda. Mourão informou que Bolsonaro é quem fala pela chapa "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos".

O debate acontece no estúdio do UOL, em São Paulo, terá duração de até uma hora e meia e contará também com a participação de jornalistas do UOL, da Folha e do SBT. As regras são as seguintes:

- Cada candidato tem 20 minutos, do qual será descontado o tempo de cada resposta

- Cada pergunta pode ter no máximo 20 segundos, e este tempo não será descontado do "banco de tempo"

- Na primeira parte do debate, cada jornalista faz uma pergunta sobre tema previamente determinado. Todos os candidatos respondem a mesma pergunta

- Na segunda parte, um jornalista de cada veículo faz uma pergunta sobre tema livre. Todos os candidatos respondem a mesma pergunta

- Na terceira etapa do encontro, cada candidato faz uma pergunta sobre um tema previamente determinado. Os outros candidatos respondem

- Os temas serão Educação, Saúde, Emprego, Segurança, Previdência e Política Externa. Um sorteio antes do debate definirá quem perguntará sobre cada um dos temas e em qual ordem

- Na última parte do debate, cada candidato faz uma pergunta sobre tema livre. Os outros candidatos respondem.

- Na eventual sobra de tempo, o candidato poderá utilizar em considerações finais

O encontro entre os vices é mais um evento promovido pela parceria UOL, Folha e SBT. Na última quarta (26), foi realizado o debate entre candidatos a presidente.

Os veículos também realizaram sabatinas com presidenciáveis e candidatos aos governos do Rio de Janeiro e de São Paulo e debates com os postulantes aos governos estaduais.

Se houver segundo turno, os três veículos pretendem realizar sabatinas e debates. As datas combinadas com as campanhas são: 10/10 (debates estaduais) e 17/10 (debate presidencial).