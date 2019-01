Victoria Beckham diz que usa creme feito com seu próprio sangue

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Victoria Beckham, 44, disse que um dos cremes que usa para manter a pele hidratada tem na fórmula seu próprio sangue.

Em seu InstaStories, a Spice Girl e mulher do jogador David Beckham revelou alguns detalhes de sua rotina de beleza. Além de máscaras e outros procedimentos, ela adotou uma das fórmulas da doutora Barbara Sturm.

"A Dr. Barbara Sturm pegou meu sangue e criou fatores de cura a partir das minhas próprias células que são altamente anti-inflamatórias e regenerativas", explicou a cantora. O preparo feito pela dermatologista alemã, que tem uma linha de produtos com seu nome, custa 1.200 libras (cerca de R$ 5 mil).

Em seu site, Sturm é apresentada como uma especialista que desenvolveu tratamentos antienvelhecimento não cirúrgicos "reconhecidos mundialmente".

Uma de suas técnicas é a "incubação, centrifugação e reintrodução das proteínas do sangue do próprio paciente. Quando o sangue é combinado com ácido hialurônico e injetado, esse tratamento tem efeito anti-inflamatório e altamente regenerativo no nível celular, que retorna o brilho jovem e combate, efetivamente, algumas das principais causas do envelhecimento da pele".

Quando o produto é usado com regularidade, pode reduzir a inflamação da pele e estimular a formação de colágeno, informa o site da especialista.