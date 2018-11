Victoria's Secret Fashion Show 2018 será mais longo e terá novos segmentos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dezenas de modelos mundialmente aclamadas desfilam nesta quinta-feira (8) para o programa Victoria's Secret Fashion Show 2018. O desfile anual da marca de lingeries, que acontece desde 1995, será sediado este ano em Nova York e terá apresentações musicais de The Chainsmokers, Shawn Mendes, Halsey e Rita Ora.

A modelo brasileira e veterana Barbara Fialho, 30, adiantou que, dentre as novidades para este ano, o programa terá alguns segmentos a mais do que o normal, o que o tornará mais longo. Ela também contou que um dos destaques da noite é o seu par de asas, que irá usar no desfile de fechamento.

Em sua sétima participação no show, Fialho diz ter expectativas altas. "Cada ano fica mais importante fazer parte do desfile. O casting fica mais competitivo, com mais meninas novas. Acho que quanto mais o tempo passa, mais você percebe o quão passageiro isso é, e o quanto vou sentir saudades disso no futuro. Tento aproveitar ao máximo", disse. "Quero trabalhar como modelo até o mercado querer trabalhar comigo."

Além dela, desfilam as brasileiras Adriana Lima, Gizele Oliveira e Lais Ribeiro. Ao todo, serão 60 mulheres, número superior ao do ano passado. Gigi Hadid, Kendall Jenner, Candice Swanepoel, Shanina Shaik e a modelo com vitiligo Winnie Harlow também estarão nas passarelas, firmando um casting mais diverso.

Elsa Hosk foi a modelo escolhida para usar o Fantasy Bra neste ano, um sutiã de mais de dois mil diamantes Swarovski, que custa em média US$ 1 milhão. No ano passado, Lais Ribeiro foi a angel selecionada para usar a peça que dá destaque à modelo que a veste.

O show deste ano será exibido na TV apenas no dia 2 de dezembro, às 22h, através do canal norte-americano ABC Network.