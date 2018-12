Victoria's Secret Fashion Show será exibido na TV brasileira nesta segunda

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tradicional desfile Victoria's Secret Fashion Show ganha exibição na TV brasileira, nesta segunda (10), às 22h30, pelo canal TNT.

Além de um evento de moda, a atração ainda reúne convidados musicais e tem, entre suas modelos, belas de diferentes cantos do mundo.

Representando o Brasil, aparecem Gizele Oliveira, Barbara Fialho, Laís Ribeiro e Adriana Lima, que se despede do time de Angels da marca após 18 anos.

Já para embalar o desfile, a marca convidou Rita Ora, Bebe Rexha, The Chainsmokers, Halsey, Kelsea Ballerini, Shawn Mendes e The Struts.

O evento voltou a Nova York depois de passar por cidades como Londres e Paris e foi gravado em novembro. A exibição na TV americana ocorreu no começo de dezembro.

Luxo A modelo sueca Elsa Hosk, 29, foi a escolhida entre as "angels" da Victoria's Secret para desfilar com o sutiã de pedras preciosas da edição deste ano do icônico desfile da marca.

A peça desta vez é feita de 2.100 diamantes Swarovski em um bojo feito de prata de lei. Segundo a revista People, levou 930 horas para ser criado e leva mais de 71 quilates na peça central. Seu valor é estimado em US$ 1 milhão (cerca de R$ 3,7 milhões).