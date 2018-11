Vida de Chico Xavier em superprodução ‘Um Cisco’ estreia no Guairão

Da redação

O musical ‘Um Cisco’ narra a trajetória de uma das mais admiradas personalidades brasileiras: o médium Chico Xavier. O espetáculo estreia nesta quinta-feira (18), às 21h, no palco do Guairão em única apresentação. A superprodução musical conta com um elenco de mais de 70 artistas e técnicos, entre atores, bailarinos e músicos, além da equipe de produção. O espetáculo tem ainda a direção de Plinio Oliveira, compositor, escritor e produtor da montagem.

Chico Xavier ganha vida no palco sob a interpretação do ator e cantor mineiro Marcelo Veronez, em uma história leve, comovente e inspiradora para o público. A trama se desenvolve em uma estação de trem, onde a vida do médium é narrada desde os seus 4 anos de idade até a sua morte, aos 92 anos. O espetáculo marca seu percurso desde o anonimato, até se tornar uma figura popular. Sua participação na TV brasileira na década de 70 registrou audiência histórica, sendo um fenômeno televisivo para a época.

Neste cenário, os personagens se encontram como uma metáfora da vida, na qual uns partem, enquanto outros chegam. O figurino é novecentista e o roteiro musical, desenvolvido por Plinio Oliveira desde 1985, conta com 30 cenas musicais.

“‘Um Cisco’ humaniza a figura de Chico Xavier e destacará também os medos e os desafios de sua vida, evidenciando o seu temor pela morte, os obstáculos enfrentados pela não aceitação do seu dom, a incompreensão da família e sua integridade e bondade diante disso”, ressalta o diretor da montagem.

Para representar fielmente os traços de Chico Xavier, a escolha do elenco foi feita criteriosamente, levando em conta a qualidade e até o sotaque mineiro, que é destacado com a vinda dos atores Marcelo Veronez (Chico Xavier, adulto), Célia Portela (a mãe, Maria João de Deus), Riva Nascimento (Tarsila do Amaral) e Miguel Safe, que interpreta o pai de Chico (João Candido) e (André Luiz) a quem Chico atribuiu a autoria de sua obra. A atriz Silvia Gomes faz a segunda mãe de Chico (Cidália), já o cantor paulista Lula Barbosa encena no palco o protetor espiritual do médium (Emmanuel) e o menino Bruno Bioza faz Chico Xavier na infância.

Atores curitibanos consagrados como Pedro Bonacin, que faz o padre Scarzello, e as coreógrafas Ane Adade e Patrícia Machado completam o elenco ao lado de jovens talentos selecionados em audições na cidade: Matheus Gonzales, Jamille Reddin, Leonardo Goulart, Guilherme Mariano, Thaísa Baby e Ithyara Tainá. Ao todo, o elenco é composto por 13 atores-cantores, 6 bailarinos (Edgar Marques, Patricia Kmeteuk, Patrich Lorenzetti, Marcela Pinho e Nayara Santos), 14 músicos (Orquestra Jovem da Paz) e 30 integrantes do coro. A peça tem assistência de direção musical assinada por Francisco A. Oliveira.

Sobre

‘Um Cisco’

Começou a ser escrito por Plinio Oliveira em 1985 e só foi concluído em 2018. Em 2010 estreou na versão sinfônica e em 2015 finalmente como Teatro Musical. Sucesso em Belo Horizonte em 2015 e 2018, o musical de Chico Xavier foi produzido a partir da obra original de Plinio, compositor, escritor e produtor radicado em Curitiba. Na versão mineira se chamou ‘No Céu da Vibração’. O musical ‘Um Cisco’ tem duração aproximada de 2h10, sendo encenado em dois atos, com intervalo. São 30 cenas musicais com 4 músicas populares (Chico Bondade, ‘No Céu da Vibração’, ‘Encontros e Despedidas’ e ‘Hi Lili’, de filme do mesmo nome da década de 50) e 26 compostas originalmente em arranjos orquestrais.

“Chico queria morrer num dia em que o Brasil estivesse feliz e ele morreu no dia em que o Brasil foi pentacampeão mundial de futebol. Vale ressaltar que não é um espetáculo religioso e sim uma montagem que fala de amor e de transcendência sobremaneira foca na integridade e na bondade de Chico. Temos um elenco de grandes e jovens talentos. O que posso dizer ao público é prepare o seu coração para se emocionar, para rir e aprender. Nosso espetáculo é para toda a família”, conclui Plínio.

SERVIÇO

Musical ‘Um Cisco’, a Vida de Chico Xavier

Quando: Dia 18 de outubro, às 21h

Onde: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto – Guairão

Classificação: Livre

Quanto: PLATEIA R$120,00 (cento e vinte reais), 1º BALCÃO: R$100,00 (cem reais), 2º BALCÃO: R$80,00 (oitenta reais) . Taxa de administração Disk Ingressos R$6,00 (seis reais). 50% de desconto para quem apresentar flyer bônus.