Vida Vlatt é a primeira eliminada de 'A Fazenda 10', com 46,8% dos votos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Vida Vlatt, 59, é a primeira eliminada desta décima edição de A Fazenda, com 46,84% dos votos. Ela, que foi para a berlinda pelos votos dos colegas de confinamento, disputava a preferência do público com a youtuber Luane Dias.

Como foi indicada pela casa, a atriz escolheu Leo Stronda para ir para a roça com ela e Luane, mas o peão escapou da disputa ao vencer a prova dos fazendeiros.

Na primeira semana de jogo, Vida teve um desentendimento com Ana Paula Renault, chamando a colega de manipuladora. Também chegou a ter um pequeno desentendimento com Gabi Prado, mas depois procurou a peoa para pedir desculpas as duas se entenderam.

A atriz se recusou a participar da estratégia de jogo do grupo terra por achar que a combinação de votos cria um clima ruim desnecessário na casa. Ela também lidou bem com os bichos da sede e chegou a apelidar o pavão de Ronaldo Ésper, por causa da elegância do animal.