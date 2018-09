Vida Vlatt e Luane Dias estão na roça em 'A Fazenda'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luane Dias e Vida Vlatt disputam a permanência na Fazenda 10. As peoas foram indicadas para a Roça, formada nesta segunda (24). Leo Stronda também disputava a permanência na casa mas se safou da eliminação ao ganhar a prova do fazendeiro nesta terça (25).

Os espectadores devem votar em quem ficará no reality e a eliminação acontecerá nesta quinta (27). A indicação aconteceu depois que os peões do time terra abriram os papéis do Lampião, prêmio da última prova de fogo.

Catia Paganote escolheu ficar com o poder azul e entregou o vermelho para Leo Stronda. O poder de Catia deu a ela a chance de imunizar um peão e o escolhido foi João Zoli. Sandro Pedroso, então fazendeiro da semana, foi o primeiro a votar e escolheu Luane.

Com o decorrer da votação, Vida Vlatt foi a mais votada com cinco votos. Ao final, Leo Stronda leu seu poder, que lhe dava a chance de anular o voto de quatro peões. Os votos anulados não mudaram o resultado e Vida continuou como a mais votada.

Como indicada da casa, Vida pôde escolher um peão para lhe acompanhar na roça e escolheu Leo Stronda. Os três indicados competiram a prova do fazendeiro nesta terça (25), que tiraria um dos peões da berlinda.

O desafio foi divido em duas etapas. A primeira delas era encontrar, dentro de sacos de feno, a chave que abriria o cadeado de um moinho de água. Depois de destrancar o objeto, os peões deveriam girar o moinho para encher um balde. Com a água no balde, eles precisariam de mira para jogar a água do balde em uma parede de alvos. A água seria canalizada e quem atingisse a marca primeiro venceria.

Leo Stronda venceu o desafio e se livrou da eliminação. Como fazendeiro, ele deverá dividir as tarefas da casa e poderá usufruir do conforto da casa principal -por conta da punição da prova de fogo, o peão passou um dia como morador de baia e não gostou muito da experiência.