Vídeo de campanha de João Campos traz imagens da vida política do pai, Eduardo Campos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, morto num acidente de avião durante sua campanha presidencial de 2014, estrela 95% do tempo do primeiro vídeo eleitoral de seu filho João Campos, neófito em eleições que tenta uma vaga na Câmara dos Deputados pelo mesmo partido do pai, o PSB.

O vídeo tem 47 segundos de duração.

A propaganda política é uma coletânea de imagens de Eduardo -só no fim aparece uma foto de João, bisneto de Miguel Arraes, que também governou o estado.