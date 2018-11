Vídeo inédito de Amy Winehouse promove próximo documentário sobre a cantora

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em 2008, na noite em que a cantora inglesa Amy Winehouse venceu cinco prêmios Grammy, ela fez um show privado no Riverside Studios, em Londres. Parte desse show, em que ela canta a música "Love Is a Losing Game", foi divulgado.

Outros trechos desse show já foram mostrados no documentário "Amy" (2015) que revelou os bastidores, em Londres, da cantora, cercada de amigos, acompanhando a premiação americana à distância.

Naquela noite, Amy vibrou por vencer o Grammy de melhor álbum do ano, por "Back to Black", artista revelação do ano e de melhor canção por "Rehab", entre outros.

O clipe revelado agora estará no documentário "Amy Winehouse - Back to Black", que será lançado em 2 de novembro e mostrará os bastidores da produção do álbum homônimo, de 2006.

A gravadora Universal Music já divulgou que o documentário "Amy Winehouse - Back to Black" inclui cenas nunca vistas de Amy, novas entrevistas com os produtores Mark Ronson e Salaam Remi, os músicos e outras pessoas que trabalharam na criação do álbum com ela.

No início do mês, o pai de Amy Winehouse, Mitch Winehouse, afirmou que a cantora será vista novamente em forma de holograma. O show, que deve estrear em 2019, será criado pela mesma companhia que produziu turnês com hologramas para o músico Roy Orbison (1936-1988) e para a cantora de ópera Maria Callas (1923-1977). Produtores esperam viajar o mundo com o espetáculo durante três anos. Amy morreu em 2011, aos 27 anos.

O holograma de Amy Winehouse será projetado no palco na frente de uma banda que acompanhará a voz de suas gravações originais.