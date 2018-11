Vídeo mostra pancadaria no Couto Pereira durante show de Roger Waters

Redação Bem Paraná

O clima no Estádio Couto Pereira, como relatado ontem pelo Bem Paraná, ficou tenso após o cantor Roger Waters posicionar-se politicante durante sua apresentação, em especial após criticar Jair Bolsonaro ao apresentar a frase "Ele Não" no telão ao fundo dos palcos. E na manhã deste domingo (28 de outubro) diversos fãs que estiveram no Alto da Glória relataram episódios de confusão durante o show.

Um vídeo encaminhado á redação do Bem Paraná, por exemplo, mostra diversos fãs do cantor trocando socos dentro do estádio, mais especificamente no setor das sociais inferiores. Consultados pela reportagem, fãs reforçaram a credibilidade do vídeo, destacando ter ouvido o momento da confusão e apontando ainda os fãs com a camisa de Roger Waters e o copo azul claro, que entregue para quem comprava bebidas dentro do estádio. Confira o vídeo abaixo.

Outros fãs também relataram ter visto confusões na pista e na pista premium. Um dos casos ocorreu logo em seguida ao cantor mostrar no telão a frase "Ele Não", 30 segundos antes das 22 horas - horário em que passaria a vigorar a restrição da Justiça Eleitoral para manifestações políticas.

"Logo que o Roger começou a falar diretamente do Bolsonaro, dois fãs se exaltaram e começaram a surtar, a gritar Bolsonaro, xingar o Roger de puto, falar palavrão, que aquilo era um absurdo. Em seguida começaram a querer pular a grade e a galera em volta também estava se irritando com eles. Os seguranças então falaram: 'ou você para ou você está fora'. mas eles voltaram a fazer escândalo e os seguranças tiraram eles daí. Se eles continuassem, teria dado merda", conta uma mulher que assistiu ao show no estádio, próximo da grade que separava quem estava na pista de quem estava na pista premium.

Em outro caso, registrado na pista premium, uma breve confusão. Segundo relatou outro fã de Roger waters, uma briga teria durado cerca de 20 segundos com diversos socos no ar, mas foi apartada pelo próprio público, que exigiu a retirada dos brigões do estádio. Além disso, outros três fãs também contaram ter ouvido outras pessoas dizerem, após a manifestação do cantor, coisas como "a petezada tem que morrer" e "vamos matar toda essa petezada".

Procurada, a Polícia Milita (PM) informou que até a manhã de hoje não havia registrado nenhuma ocorrência relacionada ao show, mas que até segunda-feira poderia aparecer alguma novidade. Já a Time For Fun, que produziu o evento, informou à reportagem que não recebeu informações sobre as confusões no estádio, comentando aind aque não teve brigas no local.