Vídeo mostra queda e explosão de avião no Campo de Marte

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento exato em que a aeronave tenta pousar e explode no aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, na noite deste domingo (29).

O acidente matou o piloto Antonio Traversi e deixou outras seis pessoas feridas —elas estão internadas e não correm risco de morrer.

As imagens foram gravadas por moradores da região. O vídeo mostra o bimotor se aproximando da pista. Quase em solo, o piloto perde o controle, tenta arremeter o avião duas vezes, mas a aeronave cai bruscamente na pista e explode.

As imagens mostram que a explosão foi forte. O avião de prefixo PP-SZN, vinha de Videira, em Santa Catarina.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 18h20 e oito carros da corporação foram enviados ao local para controlar o fogo gerado pela explosão da aeronave.

Segundo Marcos Palumbo, porta-voz dos bombeiros, o avião ficou retorcido após a queda, o que dificultou a retirada das vítimas das ferragens. "O piloto e mais uma vítima que estava na cabine foram retirados depois de uma hora de resgate. Esse passageiro foi levado para o Hospital das Clínicas pelo helicóptero Águia da Polícia Militar", disse.

Consta no registro da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) que a aeronave é um bimotor turboélice BE9L, fabricado em 2008 pela Hawker Beechcraft, com capacidade para sete passageiros. O bimotor é de propriedade da empresa de embalagens Videplast, com sede no município catarinense.

Os sobreviventes são Nereu Denardi e Geraldo Denardi —sócios da empresa—, Aguinaldo Nunes, Agnaldo Crippa, Bene Souza e Enzo Denardi (filho de Nereu).

Em nota, a FAB (Força Aérea Brasileira) informou que investiga as causas do acidente. O aeroporto ficará fechado nesta segunda-feira (30) até a realização dos trabalhos de perícia.