Vigília Lula Livre será principal ponto de concentração dos apoiadores de Haddad e Lula

Redação Bem Paraná

Instalada ao lado da sede da Superintendência da Polícia Federal (PF) em Curitiba, a Vigília Lula Livre deve ser o principal ponto de concentração de apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do candidato à Presidência pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Fernando Haddad, neste domingo (07 de outubro).

A data, inclusive, é marcante para os petistas. E não apenas por conta das eleições. Ontem (06 de outubro) foi o aniversário do ex-presidente Lula - ele nasceu no dia 6 de outubro, mas foi registrado no dia 27, quando costuma comemorar seu aniversário. Em um comunicado, o ex-presidente disse que espera "ganhar de presente" o "voto do povo brasioleiro no Haddad", destacando ainda que "Haddad é 13. Haddad é Lula".

Reprodução

Ademais, este domingo também marca o seis meses de prisão de Lula. Desde o dia 7 de abril, quando o petista se apresentou à PF após permanecer dois dias no prédio do Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo (SP), manifestantes de todas as regiões do país mantêm atos públicos diários nas proximidades do prédio onde Lula está detido, no bairro Santa Cândida.

O ex-presidente foi condenado pelos crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro no caso do triplex no Guarujá e nesse período de seis meses, o ex-presidente chegou até a preparar as malas para deixar a prisão em Curitiba. Em julho, ele foi o epicentro de um impasse jurídico que começou com uma ordem do desembargador de plantão Rogério Favreto para que fosse colocado em liberdade. Mas a prisão foi restabelecida após o juiz de 1ª instância Sergio Moro e o desembargador João Pedro Gebran Neto, relator da Lava Jato no TRF-4, contrariarem os despachos do colega e determinares que o petista continuasse preso. Foi só de noite, porém, por volta das 19h30, que veio a cartada final, com o desembargador Thompson Flores ordenando a manutenção da prisão de Lula.

Líder isolado nas pesquisas de intenção de voto mesmo estando preso, Lula se manteve candidato até 11 de setembro, quando Haddad foi oficializado como o nome do PT no pleito. A substituição foi formalizada no último dia do prazo concedido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) depois da impugnação da candidatura do ex-presidente.