VillaMix chega a Curitiba neste sábado

Neste sábado (20), milhares de pessoas são esperadas na Arena Expotrade, para a terceira edição do VillaMix Curitiba. O festival que ficou conhecido por suas grandes estruturas e por ter o maior palco do mundo, traz à capital grandes nomes da música nacional e internacional. Os ingressos estão à venda a partir de R$80.

Dentro da Arena Expotrade uma grande estrutura – marca do VillaMix – será montada para receber o público e as atrações que formam o line up: Luan Santana, Jorge & Mateus, Alok, Matheus & Kauan, Jefferson Moraes, Cleber & Cauan e JetLag.

Neste ano o público poderá contar com três opções de setores dentro do festival: Villa Extra, Backstage Brahma Golden Mix e as Suítes. Algumas das opções são chamativas tanto pelas opções quanto pelo serviço. A opção Backstage por exemplo, tem área coberta e open bar, já as suítes ficam em cima do palco, do ladinho do artista, além de ter serviço totalmente exclusivo com open food e open bar, além de garçons.

O evento, que teve sua primeira edição realizada em 2011 no estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO), impressiona por suas proporções, trazendo sempre uma estrutura compatível a de renomados shows internacionais, com palcos de gigantescas dimensões e o que hoje há de melhor e mais moderno em termos de tecnologia, cenografia, iluminação, efeitos visuais e som. O mega show também conta com áreas específicas de camarote, espaços diferenciados, praças de alimentação, ambulatório, serviços de paramédicos e entradas específicas, permitindo que o público aproveite a festa com muito conforto e diversão. E, para dar forma a este projeto, o VillaMix conta com um time de renomados profissionais em cada edição, entre os departamentos de comunicação, criação, arte, montagem, produção, segurança e staff geral.

O VillaMix já foi o responsável por trazer ao Brasil artistas internacionais como Demi Lovato, Shawn Mendes, Maluma, Nick Jonas e Fifth Harmony.

Esta será a terceira edição do festival em Curitiba que chegou em 2014, na Pedreira Paulo Leminski. O público pode aproveitar a comodidade e pagar meia-entrada nos ingressos usando o bônus flyer divulgado pela produção do evento, no Facebook. No dia haverá bilheteria no local. Quem quiser adquirir previamente, pode comprar pela TicMix ou Disk Ingressos.

Cinema

‘O Primeiro Homem’: muito além de uma “simples” ida à Lua

Um dos momentos mais importantes da nossa história espacial chegou aos cinemas nesta quinta (18) com a estreia da cinebiografia ‘O Primeiro Homem’. O longa é a mais nova obra de Damien Chazelle, contando com Ryan Gosling como protagonista, e narra a chegada de Neil Armstrong à Lua e todo seu encaminhamento/concretização.

Já sendo cotado para as grandes premiações, incluindo o Oscar, ‘O Primeiro Homem’ é roteirizado por Josh Singer se baseando no livro homônimo de James R. Hansen. Explorando toda a batalha da NASA nos anos 60 para conseguir vencer a corrida espacial, depositado em Neil toda a esperança; um homem que com uma grande história para contar, e que enfim temos a oportunidade de conhecer.

‘O Primeiro Homem’ é maravilhoso, da essência à finalização, numa direção precisa de Chazelle e um Gosling inspirado; tendo elenco e produção cheios de destaques. É um filme didático, com filmagens espaciais brilhantes e muito emocionante.

Rock in Rio



Festival trará P!nk pela primeira vez ao Brasil

No dia 05 de outubro, a Cidade do Rock terá o dia inteiro dedicado ao gênero pop. Neste dia, a organização anuncia, pela primeira vez no Brasil, a superstar do pop-rock P!nk, que estreia como headliner e encerra a noite com uma apresentação com os seus maiores sucessos, acrobacias nunca vistas antes e seu estilo infame. Também neste mesmo dia, o supergrupo global Black Eyed Peas – estreante no Rock in Rio – sobe ao palco com um catálogo de hinos pop como “Where Is The Love?”, “I Gotta Feeling” ‘e “Lets Get It Started”. A brasileira Anitta, primeira atração confirmada do Rock in Rio 2019, abre a noite. Uma quarta atração ainda será divulgada, completando assim o line-up do dia 05 de outubro. O Rock in Rio 2019 acontece nos dias 27, 28 e 29 de setembro, 3, 4, 5 e 6 de outubro, na Cidade do Rock. A venda do Rock in Rio Card, bilhete que dá direito a ir ao festival antes mesmo de todas as atrações anunciadas, será feita no dia 12 de novembro, a partir das 19h.

Música



Pato Fu faz show inédito no Guairão

Há sete anos o Pato Fu iniciou um dos projetos mais originais da música brasileira, o premiado “Música de Brinquedo”. Sucesso de crítica e público, e queridinho dos pequenos, chega pela primeira vez a Curitiba o novo show, “Música de Brinquedo 2”, lançado no ano passado. A apresentação está marcada para este sábado, 20 de outubro, no palco do Teatro Guaira, às 19hs. Os ingressos estão à venda a partir de R$50.