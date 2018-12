'Vingadores' ganha trailer do 4º filme e anuncia nome da sequência

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O quarto filme da sequência de "Os Vingadores" ganhou trailer oficial nesta sexta-feira (7). O vídeo foi publicado pela Marvel e, ao final, entrega o nome do novo filme, que era desconhecido até então: "Vingadores - Ultimato".

Com estreia prevista para 25 de abril, um ano após "Vingadores - Guerra Infinita", o filme mostrará a história dos heróis após o super-vilão Thanos eliminar metade da população da galáxia.

No trailer, Robert Downey Jr., o Homem de Ferro, está preso no espaço, sem água, comida e em breve sem oxigênio. Ele faz um vídeo com seu capacete, se despedindo de sua companheira, Pepper Potts.

Também aparecem o Capitão América (Chris Evans), Viúva Negra (Scarlett Johansson), Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo), Thanos e o Gavião Arqueiro (Jeremy Renner).

Além deles, aparecem imagens computadorizadas de Shuri (Letitia Wright) e do Homem-Aranha (Tom Holland), como "desaparecidos".

Uma aparição que intrigou os fãs foi a do Homem-Formiga (Paul Rudd), que pode remeter a uma união dos Vingadores originais. No trailer, ele aparece tanto na lista de desaparecidos, quanto na porta da casa da Viúva Negra.