Vini Jr. brilha em treinos, é abraçado por Benzema e vê BBV precoce no Real

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Principal novidade de uma janela de transferências ainda morna para o Real Madrid, o brasileiro Vinícius Jr. vai lutando nos treinos para provar que merece começar de cara no elenco principal do time – e não enfrentar um estágio no time B (o Real Madrid Castilla). Nesta missão, a promessa nascida no Flamengo conta com atenção da mídia espanhola e uma precoce sintonia de entrosamento com uma das antigas estrelas da casa.

Apresentado oficialmente na última sexta-feira, Vinícius Jr. já vem treinando com o elenco desde o começo da semana. A julgar pelas publicações em redes sociais, o francês Karim Benzema virou seu melhor amigo no novo clube.

Nos últimos três dias, Benzema publicou duas fotos em sua conta no Twitter ao lado de Vinícius Jr, chamando o brasileiro de "novo talento" e usando termos como "samba".

A jovem revelação de 18 anos retribuiu na mesma moeda, com publicações no Twitter exaltando o colega francês: "Primeira semana finalizada ao lado do craque Benzema".

NASCE O TRIO BBV?

O Real Madrid fechou sua primeira semana de treinos nas mãos do técnico Julen Lopetegui neste sábado. Com o elenco ainda desfalcado de 14 jogadores que estiveram na Copa, Vinícius Jr. ganhou a chance de jogar na formação principal num jogo-treino contra juvenis do clube, realizado no centro de Valdebebas.

Lopetegui escalou a revelação vinda do Flamengo ao lado de Karim Benzema e Gareth Bale no ataque, o suficiente para a imprensa espanhola já estrear o termo "trio BBV" – com o brasileiro contratado por 45 milhões de euros ocupando a vaga que até outro dia era do astro Cristiano Ronaldo.

Assim, sem grandes contratações e combalido pela saída do goleador português, o Real por enquanto vai tendo em Vinícius Jr. seu principal personagem na cobertura esportiva da primeira semana de treinos. Pelo menos nos últimos dias, os jornais esportivos de Madri reproduziram em suas versões online algumas jogadas de requinte técnico do jovem durante as práticas, destacando em vídeos alguns dribles, assistências e um gol por cobertura. Mas a incerteza sobre seu aproveitamento ainda está no ar.

EXCURSÃO AOS EUA SERÁ DECISIVA

Os jogadores do Real Madrid que disputaram a Copa descansam até a segunda-feira, quando se juntam à delegação que viaja para a excursão aos Estados Unidos. Lá, o atual tricampeão da Europa encara três partidas amistosas, contra Manchester United, Juventus e Roma.

A expectativa é de que, mesmo com o retorno de Marcelo, Sergio Ramos e companhia, Vinícius Jr. possa ganhar alguns minutos nos amistosos de pré-temporada. A aposta da imprensa espanhola é que a impressão em campo nos Estados Unidos determinará o aproveitamento do brasileiro na temporada.

Apresentado na sexta ao lado do ex-jogador Ronaldo Fenômeno, Vinícius Jr. adotou um discurso de humildade com relação à sua trajetória interna no Real. O jogador de 18 anos disse esperar se manter no elenco principal, mas não descarta um estágio de amadurecimento.

"Fico na primeira equipe, mas eles vão decidindo. Se eu ficar fora de algum jogo ou outro, posso descer para a Castilla para adaptar e voltar para o time o mais rápido possível", declarou.

O Castilla disputa atualmente a terceira divisão do Campeonato Espanhol, em um nível técnico bastante inferior ao do Real Madrid e mesmo na comparação com as competições que o Flamengo disputa.