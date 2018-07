Vinicius Jr. chega a Madri e é recepcionado por torcedores do Real e do Flamengo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vinicius Júnior desembarcou neste sábado (14) em Madri para se apresentar ao Real Madrid. O jogador de 18 anos foi recepcionado por torcedores do clube espanhol e também por flamenguistas presentes no aeroporto.

De acordo com o jornal "Marca", Vinicius chegou sem conceder entrevistas. O mesmo havia acontecido em sua saída do Rio de Janeiro. O silêncio é uma orientação do próprio clube espanhol.

O atacante iniciará os treinos no Real Madrid nesta segunda-feira (16). A apresentação oficial deverá acontecer na quinta-feira, no Santiago Bernabéu.

Comprado pelo Real Madrid por 45 milhões de euros (R$ 164 milhões), Vinícius Júnior se despede do Brasil tendo marcado 14 gols em 70 jogos com a camisa rubro-negra. Sua estreia foi em 13 de maio de 2017, no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, no Maracanã. A despedida, por sua vez, foi em 13 de junho de 2018, contra o Palmeiras, no empate também por 1 a 1 no Allianz Parque, em São Paulo.