Vinicius Jr. é convocado para seleção sub-20; Rodrygo pode perder clássico

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo atuando pelo Real Madrid Castilla, que joga a terceira divisão espanhola, Vinicius Jr. foi convocado nesta sexta-feira para a seleção brasileira sub-20. A revelação do Flamengo está na lista dos 23 atletas chamados para amistosos contra o Chile, no próximo mês de outubro.

Não só pela presença de Vinicius Jr., o ataque da seleção aparece como o maior destaque da lista. O técnico Carlos Amadeu chamou Paulinho, do Bayer Leverkusen, e Rodrygo, do Santos.

O jogador santista pode desfalcar a equipe paulista justamente no clássico contra o Corinthians, agendado para 13 de outubro, data do primeiro amistoso contra os chilenos. O outro confronto diante do rival sul-americano vai ocorrer no dia 15.

Ambos os duelos, que servem de preparação para o Sul-Americano/Pré-Olímpico de 2019, serão disputados no Chile.

Confira a lista dos convocados:

Goleiros: Brazão - Cruzeiro, Hugo - Flamengo e Vinícius - Criciúma

Defensores: Emerson - Atlético-MG, Luan Cândido - Palmeiras, Lucas Ribeiro - Vitória, Michael Rangel - Flamengo, Rodrigo Guth - Atalanta, Vitinho - Club Brugge, Vitão - Palmeiras e Walce - São Paulo

Meio-campistas: Gabriel Menino - Palmeiras,Igor - São Paulo, Luan - São Paulo, Marcos Antônio - Estoril, Mauro Júnior - PSV e Victor Bobsin - Grêmio

Atacantes: Marquinhos Cipriano - Shakhtar Donetsk, Matheus Cunha - RB Leipzig, Paulinho - Bayer Leverkusen, Rodrygo - Santos, Vinícius Jr. - Real Madrid e Yuri Alberto - Santos