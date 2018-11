Vinícius Júnior é finalista de prêmio de melhor jogador sub-21 na Europa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jornal italiano Tuttosport anunciou nesta terça-feira (20) os finalistas da edição 2018 do prêmio Golden Boy, oferecido pela própria publicação ao melhor jogador com menos de 21 anos atuando no futebol europeu.

Entre os indicados, há apenas um brasileiro: Vinícius Júnior. Aos 18 anos, o atacante ex-Flamengo está no Real Madrid desde o início da temporada 2018/2019.

Os demais indicados são: Justin Kluivert (ponta esquerda holandês, da Roma), Matthijs de Ligt (zagueiro holandês, do Ajax), Trent Alexander-Arnold (lateral direito inglês, do Liverpool) e Patrick Cutrone (atacante italiano, do Milan).

Criado em 2003, o prêmio Golden Boy premiou apenas dois brasileiros até hoje: Anderson (em 2008, pelo Manchester United) e Alexandre Pato (em 2009, pelo Milan).

Atletas como Rafael van der Vaart (2003), Wayne Rooney (2004), Lionel Messi (2005), Mario Balotelli (2010), Mario Götze (2011), Paulo Pogba (2013) e Kylian Mbappé (2017) já foram laureados.

O vencedor do prêmio será anunciado em 17 de dezembro, em cerimônia na cidade de Turim.