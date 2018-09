Vinícius Júnior estreia, Real empata com Atlético e perde chance de liderar

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid desperdiçou a chance de assumir a liderança do Campeonato Espanhol. Depois de ver o Barcelona ficar no empate com o Athletic Bilbao, a equipe recebeu o Atlético para o clássico no Santiago Bernabéu e não saiu do 0 a 0.

O resultado deixou o Real Madrid com 14 pontos, mesmo número do Barcelona, que tem seis gols a mais no saldo (18 a 12). Já o Atlético ficou com 12 pontos e caiu para quarto lugar, atrás do Sevilla. O próximo compromisso do Real no Espanhol será contra o Alavés no próximo sábado (6). Já o Atlético recebe o Betis no domingo (7).

Antes, o Real dá uma pausa no torneio nacional e enfrenta o CSKA Moscou na Arena CSKA pela segunda rodada da Liga dos Campeões. O jogo será na terça (2). Um dia depois, o Atlético enfrenta o Club Brugge pela competição.