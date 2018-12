Vinicius Júnior marca no fim, Real Madrid faz 6 e avança na Copa do Rei

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid só protocolou a vaga na próxima fase da Copa do Rei da Espanha. Depois de ter goleado na ida, o time repetiu nova vitória folgada e bateu o Union Deportiva Melilla pelo placar de 6 a 1, no Santiago Bernabéu. O ex-flamenguista Vinicius Junior atuou como titular, deu assistência para o segundo gol, anotado por Marco Asensio, e ainda deixou a sua marca no fim.

A vantagem de 4 a 0 adquirida na ida permitiu a Santiago Solari poupar quase todos os titulares da equipe, o que assegurou mais tempo de jogo para a revelação brasileira nesta quinta-feira (6). Entre os que regularmente mais atuam, apenas Dani Carvajal, Marco Asensio e Isco iniciaram o confronto; o primeiro, inclusive, saiu logo no intervalo.

A vitória tranquila e a vaga nas oitavas de final repetem o roteiro do maior rival. Na quarta-feira (5), o Barcelona goleou por 4 a 1 o Cultural Leonesa, no Camp Nou, e assegurou passagem para a próxima etapa. A nota negativa para os catalães ficou por conta da lesão do brasileiro Malcom, que vai desfalcar o time por até 15 dias.

Com cada vez mais espaço no elenco do Real Madrid, Vinicius Júnior teve uma das atuações mais eficientes desde que chegou ao clube. Ainda no primeiro tempo, a revelação do Flamengo colaborou para o time da casa sobrar diante do frágil rival. Aos 35min, o brasileiro serviu Marco Asensio para anotar o segundo gol merengue.

A noite de garçom terminou com a sua marca. Quando o Real Madrid já vencia por 4 a 0 e apenas esperava o tempo passar, Vinicius Junior tratou de somar o segundo gol para a sua conta no clube. Aos 30min da etapa final, o brasileiro pegou o próprio rebote cedido pelo goleiro adversário para balançar as redes. Dois minutos depois, o atacante deixou o jogo para entrada de Fidalgo.

Além de Vinicius Junior, outro jogador usou o duelo para pegar ainda mais confiança. Asensio saiu do gramado do Bernabéu como um dos destaques. Ele abriu o placar logo aos 33min após passe de Dani Carvajal. O meia-atacante ainda balançou as redes dois minutos depois de assistência de Vinicius Júnior.

GOLEADA

Outros dois atletas foram às redes na goleada tranquila do Real Madrid. Isco anotou o quarto gol do Real logo aos 2min da etapa final e também foi o responsável por fechar o marcador. O jovem zagueiro Javier Sánchez, com assistência de Asensio, anotou o terceiro do clube madridista. Qasmi descontou de pênalti aos 36min.

RODRYGO

Comprado pelo Real Madrid, Rodrygo esteve presente na partida desta quinta. O jogador revelado pelo Santos posou para foto ao lado do presidente Florentino Pérez e vai começar a trabalhar no novo clube somente na próxima janela de verão, depois de completar 18 anos.