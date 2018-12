Virada Aunimal promove adoção de cães e gatos em SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um evento para reunir os "aumigos", com brincadeiras e cãocursos, será realizado neste sábado (20) e domingo (21) nos shoppings Metrô Tatuapé e Metrô Boulevard Tatuapé, zona leste de São Paulo. É a segunda edição da Virada Aunimal, que terá também feira de adoção e doação de sangue pet.

Com entrada gratuita, a estrutura de diversão inclui circuitos e piscina de bolinhas.

Neste sábado, a Cobasi vai apresentar espetáculo de interatividade e entretenimento com o show de cães comandado por Luiz Oliveira, adestrador da empresa Estrelas Animais. No domingo, às 17h, os bichinhos poderão participar dos concursos “cara de um, focinho do outro” e “a melhor fantasia de Halloween”, no shopping Metrô Boulevard Tatuapé.

Para ajudar animais carentes, o sargento Alexandre e o cãozinho cabo Pitoco levarão a campanha Ração do Coração, que no ano passado arrecadou 10 toneladas de rações para cães e gatos. Segundo o complexo comercial, os donativos agora serão destinados ao abrigo Vitoriosos Guerreiros e à ONG Amigos 4 Patas.

Essa ONG estará na Virada com cães e gatos para adoção. O interessado deve ter mais de 21 anos e apresentar RG e comprovante de residência.

Também haverá solidariedade entre os bichinhos, com doação de sangue pet. Uma unidade da Sanimvet fará atendimento no shopping Metrô Tatuapé durante todo o evento. Para ser doador, o animal precisa estar vacinado, clinicamente saudável, não ter passado por procedimento cirúrgico nos dois últimos meses, não estar prenhe e ter temperamento dócil. Os cachorros precisam ter entre 1 e 7 anos e pesar mais de 25 kg e estar com controle de parasitas em dia. Já os gatos devem estar vermifugados, ter de 1 a 8 anos, pesar mais de 4,5 kg.

Os pets poderão passear nas dependências dos shopping e na área do metrô fora das catracas, para realizarem a travessia entre os shoppings.

A Virada Aunimal será realizada das 12h às 20h, nos dois dias. No shopping Metrô Tatuapé, será no bolsão externo, localizado na rua Domingos Agostin. Já no shopping Metrô Boulevard Tatuapé, será no bolsão externo da rua Gonçalves Crespo, 78.