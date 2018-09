Virada Aunimal tem brincadeiras e adoção neste fim de semana em SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desfile de moda, brincadeiras e bate-papo sobre comportamento animal são algumas das atrações da Virada Aunimal, que acontece neste fim de semana no Shopping Granja Vianna, em São Paulo.

Realizado em parceira com a 4CÃO, o evento é gratuito e acontece das 12h às 20h deste sábado (15) e do domingo (16).

No período, cães poderão se divertir no parcão, com piscina de bolinhas, gangorras e passarelas. As atividades são monitoradas por profissionais, mas os tutores precisam acompanhar tudo de perto para garantir o bem-estar de cada bichinho.

Quem quiser tirar dúvidas sobre o cuidado com o bichinho ou aprender truques de adestramento, pode participar de um bate-papo com o especialista Luís Zuccolo.

O sargento Alexandre Filho e o cachorrinho soldado Pitoquinho também participam do evento. Eles integram o projeto Eu sou o Bicho, que arrecada ração para abrigos e protetores independentes.

Durante a Virada será possível adotar um bichinho. O interessado deve ter mais de 21 anos e apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

Já os pets que arrasam no look podem participar do "cãocurso". O desfile elegerá melhores fantasias e a miss e o mister simpatia. São 15 vagas por dia, e a inscrição é realizada por meio de rede social.

O evento conta ainda com marcas de acessórios e roupas e uma praça de alimentação —os bichinhos não ficam de fora com a Cooking For Pets e a Dog Natural Food.

O shopping fica no km 23,5 da rodovia Raposo Tavares, em Cotia.