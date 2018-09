Virada contra Rússia deixa seleção de vôlei perto da semi no Mundial

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em partida marcada por uma virada emocionante, a seleção brasileira derrotou a Rússia por 3 sets a 2 nesta quarta-feira (26), em Turim (ITA), na abertura da terceira fase do Campeonato Mundial masculino de vôlei.

O resultado deixou o time brasileiro perto de obter vaga nas semifinais do torneio.

Na próxima partida, contra os Estados Unidos, às 12h de sexta-feira (28), o Brasil poderá entrar já classificado.

Para isso, precisará que os americanos derrotem os russos por qualquer placar no jogo desta quinta-feira (27).

Assim, o duelo entre Brasil e Estados Unidos serviria apenas para o posicionamento das duas seleções nos confrontos das semifinais, que ocorrerão no sábado (29). A decisão do Mundial masculino será no domingo (30).

A equipe comandada pelo técnico Renan Dal Zotto iniciou a partida com larga desvantagem para a Rússia, ao perder os dois primeiros sets por 25 a 20 e 25 a 21.

Logo depois, na terceira etapa, a seleção brasileira reagiu e conseguiu derrotar os russos por 25 a 22, levando a partida para o quarto set.

A partir daí, o oposto Wallace chamou a responsabilidade e ajudou o Brasil a empatar o jogo no sufoco, com uma vitória por 25 a 23. Ele foi o maior pontuador da equipe, com 21.

No tie-break, a seleção brasileira começou atrás, mas logo conseguiu a virada, abriu vantagem e garantiu a vitória do quinto set por 15 a 12.

Outro destaque da partida foi o levantador William, que substituiu o titular Bruninho a partir do terceiro set.

O outro grupo da terceira fase do Mundial é formado por Itália, Polônia e Sérvia. Os sérvios bateram os italianos com facilidade nesta quarta, por 3 sets a 0 (25/15, 25/20 e 25/18).