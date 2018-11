Virada de França sobre Skaf em SP é comemorada como gol no último minuto

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O relógio marcava 18h45 quando um homem entrou no salão do Palácio do Trabalhador, sede do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, e gritou: "Ele passou".

Foi o início de uma comemoração como a de um gol decisivo no último minuto.

Faltando pouco mais de 20% das urnas a serem apuradas, o governador Márcio França, candidato do PSB à reeleição, havia acabado de assumir o segundo lugar na disputa estadual.

Com 21,48%, deixou para trás Skaf na briga pela última vaga no segundo turno da disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. O tucano João Doria liderou a disputa com 31,77%.

As pesquisas durante a reta final da campanha mostravam o gráfico ascendente das intenções de voto em França, mas ele nunca apareceu entre os dois primeiros que ganham direito a se confrontar na última semana de outubro.

"São Paulo avança, governador é Márcio França", cantavam os militantes.

O governador assistiu à apuração no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Só iria mais tarde para o sindicato encontrar a militância e conceder entrevista.

De manhã, quando votou em uma escola em São Paulo, França já tinha dado a dica de que partirá para cima de Doria no segundo turno.

Na saída de sua seção, falou a sobre o adversário, que, segundo ele, fez a campanha contrariado.

"Doria era candidato à Presidência. Ele se iludiu com a vitória na prefeitura. Como ele não conseguiu a disputa [à Presidência], ele foi buscar o prêmio de consolação no governo de São Paulo."

França assumiu o governo após Geraldo Alckmin (PSDB) deixar o cargo para disputar a Presidência.