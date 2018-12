Virada Esportiva reúne em SP mais de 2 mil atividades gratuitas no fim de semana

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No sábado (1º) e no domingo (2), o pequeno trajeto entre o Viaduto do Chá e o Vale do Anhagabaú, no centro de São Paulo, poderá ser realizado por meio de uma megatirolesa gratuita. A atividade, disponível das 8h às 16h, é uma das mais de duas mil que integram a Virada Esportiva, evento que ocupa mais de 400 pontos da cidade no fim de semana.

A abertura oficial do evento, porém, está marcada para as 10h de sábado, com Rafael Bridi, recordista mundial de slackline (esporte no qual o atleta se equilibra em uma fita elástica entre dois pontos) de 200 m. Bridi tenta bater o recorde sul-americano de travessia de 300 m, saindo do prédio da CET e chegando no jardim da prefeitura.

A praça Heróis da FEB, na zona norte, recebe outra das grandes atrações da virada: um simulador de voo de asa-delta, que fica disponível das 8h às 16h, nos dois dias.

Para os fãs de adrenalina, o Centro de Esportes Radicais, no Bom Retiro, oferece pista de skate e patins, parkour, slackline e um bungee jump de 42 m de altura, das 8h às 14h.

As atividades menos convencionais também ganham espaço, como a prática de surfe mecânico (espécie de simulador), pebolim humano e giromaster (com o intrépido voluntário preso a aparelhos que possibilitam giros de 360º). Todas essas peripécias ficam disponíveis no Centro Esportivo Tietê, das 8h às 16h.

No mesmo horário, a avenida Sumaré vira palco de aulões de dança, com ritmos como zumba, street dance e fit dance.

Virada esportiva: sáb. (1º) e dom. (2)

Confira a programação completa em: viradaesportiva2018.com.br

