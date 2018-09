Virada Política em SP começa com convite ao diálogo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Começou neste sábado (29), na Câmara Municipal de São Paulo, a quinta edição da Virada Política na cidade. Com o objetivo de se contrapor à polarização extremada do debate político na eleição deste ano, o evento procura chamar os participantes para o diálogo, independentemente da tendência política.

"A Virada Política tem como objetivo trazer a discussão [sobre política] de uma forma tranquila e plural. Vamos todos nos ouvir e dialogar", diz Fabiele Fortaleza, integrante do coletivo Virada Política, que organiza o evento.

Um total de 66 atividades -entre palestras, oficinas e debates- estão programadas para acontecer até a tarde de domingo. Enquanto a Câmara recebe o evento neste sábado, no segundo dia a programação acontece em três espaços no bairro de Pinheiros, zona oeste de São Paulo - Impact Hub, B_Arco e Civi-co.

Entre os temas contemplados na programação estão a participação das mulheres e dos jovens na política, aplicativos que ajudam o eleitor na hora do voto, educação política, divulgação de novas iniciativas, entre outras ações.

Uma das principais atividades do primeiro dia é o Flertaço, onde candidatos ao Legislativo e eleitores podem dialogar diretamente sobre propostas. Já marcaram presença representantes de PSOL, Rede, Novo, PPS, Pros, PPL e PTC.

"Nossa expectativa é que as pessoas venham para a Virada Política e façam suas escolhas a partir do que elas acreditam e não no que elas são influenciadas", completa Fabiele.