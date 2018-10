'Virada social' irá arrecadar recursos para projetos sociais

Da Redação Bem Paraná

Uma grande feira gastronômica e de serviços com intuito beneficente irá agitar no próximo sábado o bairro Bacacheri, em Curitiba. Trata-se da “Virada Social”, promovida anualmente desde 2013 e que promete fazer com que tudo vire recursos para a ação social.

Neste evento, os expositores doam seus serviços e toda a renda gerada nas barraquinhas será destinada para crianças, adolescentes e famílias atendidas nos projetos sociais da Organização Não-Governamental (ONG) ABC Vida (Associação Beneficente Curitibana).

De acordo com os organizadores, a Virada Social leva este nome justamente por ter como objetivo fazer com que tudo vire recursos para a ação social. A feira acontece nas dependências da Igreja Batista do Bacacheri, na Rua Amazonas de Souza Azevedo, 134. Neste ano, a ação será no sábado, das 10 às 18 horas, e a entrada é gratuita.

Ao todo, serão mais de 25 opções culinárias, serviços de beleza, barbeiro, bazar com produtos diversos a preços acessíveis e atividades diversas para crianças, como apresentação e oficina de Parkour. A Virada Social contará também com um Palco Central, com destaque para a programação musical com bandas e orquestra.

O evento é aberto a toda a população. Ao consumir no local, o participante estará contribuindo com projetos sociais que atendem centenas de pessoas todos os meses em Curitiba e Região. Um dos projetos é o Linha da Vida, ônibus equipado com consultório odontológico que atende gratuitamente na Região Metropolitana. Outro projeto beneficiado é o Contraturno Escolar na Vila Zumbi, uma iniciativa que atende crianças de 6 a 9 anos.

Serviço

Virada Social - Feira gastronômica, cultural e de serviços

O que é: Um evento beneficente em que toda a renda gerada nas barraquinhas será destinada a projetos sociais da ONG ABC Vida

Data: 6 de outubro de 2017

Horário: Das 10h às 18h

Local: Rua Amazonas de Souza Azevedo, 134, bacacheri – Curitiba-PR

Entrada gratuita

Voluntário: Quem quiser trabalhar no evento ou expor, deve entrar em contato pelo WhatsApp ou e-mail. O telefone é (41) 99122-5595 e o e-mail é [email protected]