Virada Zen oferece uma semana de programação gratuita em São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A segunda edição da Virada Zen, que começa na próxima segunda-feira (5), contará com uma megaestrutura para uma série de atividades gratuitas voltadas ao bem-estar. Serão mais de 500 atrações espalhadas por 200 lugares de São Paulo.

O evento oferece aulas de diferentes modalidades de ioga, pilates dança e meditação, atendimento de reiki e de outras terapias alternativas, além de oficinas e palestras.

Na quinta (8), Alana Rox, apresentadora do programa Diário de uma Vegana, do GNT, participa de uma conversa sobre alimentação com outras convidadas. O bate-papo acontece no Instituto Tomie ​Ohtake, às 19h.

​A Monja Coen, fundadora da comunidade Zen Budista no Brasil, o jornalista Clóvis de Barros Filho e a atriz Bruna Lombardi protagonizam um debate sobre ética e felicidade no sábado (10), no Teatro Vivo, às 10h30.

A Matilha Cultural exibe na terça (6), às 19h, o documentário “O Corpo em Terapia”, seguido por uma conversa com a produtora e diretora do longa, Márcia Paveck. O filme retrata uma jornada de cura por meio da consciência corporal.

O encerramento do evento acontece no domingo (11), no parque Ibirapuera. O dia tem aula de ioga, prática de respiração guiada, performances, palestras e um show com a cantora Tiê, às 19h.