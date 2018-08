Virei o jogo quando olhei pra mim mesma, diz Miss Brasil Mundo que passa faixa neste sábado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pouco mais de um ano depois de ter sido coroada, a fluminense Gabrielle Vilela, 26, passa o título de Miss Brasil Mundo para uma nova beldade na noite deste sábado (11), em Angra dos Reis (RJ). A miss falou ao F5 que está ansiosa e ao mesmo tempo melancólica com a tarefa, que é o grande ato de encerramento de seu reinado.

"Foi um ano tão incrível, com tantas oportunidades e aprendizados, que estou até mais apreensiva pela equipe da organização. Criamos cumplicidade e um grande carinho um pelo outro", disse ela.

O show deste sábado, que conta com 48 candidatas, será transmitido ao vivo do Hotel do Bosque, a partir das a partir das 22h30 pela Rede Brasil, e no canal do Concurso Nacional de Beleza no YouTube. Uma das apresentadoras será Livia Nepomuceno, que disputou o título em 2009 e hoje é apresentadora esportiva, e a ex-BBB Jéssica Mueller estará entre os jurados.

"Me lembro que, após vencer, almocei com o diretor do concurso e ele disse que não ia ser fácil. Que não era um período de férias, que as viagens que eu faria não eram turismo, e que eu ia ter que me dedicar bastante na preparação para o internacional... Naquele momento, minha ficha ainda não tinha caído. E não caiu nas viagens, na preparação e nem no Miss Mundo. Está caindo agora, pois posso visualizar que realmente consegui e vivi tudo que eu queria", pondera.

Olhando para sua trajetória, a miss conta nos dedos as nove competições de beleza das quais participou, sendo que três delas foram o Miss Brasil Mundo.

"Comecei muito cedo, ainda criança, e em todos os concursos que perdi as pessoas sempre falavam que o resultado era comprado. Acho que hoje sou a prova viva de que nem sempre é assim e que existe lisura nesse meio. Tanto é que só venci o Miss Brasil Mundo na terceira vez. E decidi repetir pois, desde a minha primeira tentativa, vi que a competição era justa".

"Hoje posso visualizar perfeitamente onde consegui virar o jogo, que foi na minha confiança pessoal. No momento em que consegui ser confiante, parar de olhar pro lado e olhar pra mim, foi quando eu venci".

REALEZA NO WHATSAPP

Logo após vencer, Vilela foi adicionada a um grupo de Whatsapp muito exclusivo: o das vencedoras do Miss Brasil Mundo. Lá, 35 misses trocam ideias, mensagens, memes, áudios e ficam amigas.

"Quando entrei no grupo, nem sabia o que pensar, nem acreditava! Na verdade, não fazia ideia de que o grupo existia e achei a ideia sensacional. Todas me recepcionaram com parabéns e acabei fazendo amizade com misses como a Anuska Prado (1996), a Mariana Notarangelo (2012) e a Sancler Frantz (2013)", conta.

Na noite desta sexta (10), ela apresentou o Mister Brasil CNB 2018, vencido pelo paulista Samuel Costa, 24. "Foi muito bacana, gostei da experiência. Meu plano agora é voltar para a faculdade de publicidade, que tranquei, e buscar meu espaço no mercado de audiovisual, tanto na frente quanto atrás das câmeras. Quero me mudar de Angra para o Rio, me arriscar, aproveitar oportunidades e me descobrir cada vez mais!", conclui.

PRESENTEADA

Como miss, Vilela teve a oportunidade de conhecer dez estados brasileiros no período, além da Argentina e China. Ela considera que o melhor momento foi quando a comitiva da Miss World Organisation (dona do Miss Mundo e do Mister Mundo) veio ao Brasil com a atual vencedora, a indiana Manushi Chhillar.

"Fui presenteada, pois meu ano de reinado foi bem além do que eu imaginava e tudo aconteceu. Sou anfitriã dos 60 anos de Brasil no Miss Mundo, viajei bastante e recebi a organização do mundial em Brasília e no Pará, quando vieram conhecer nosso projeto social de erradicação da hanseníase", diz. "O momento menos legal está sendo agora, que tenho que passar a faixa. Vou me trancar no quarto para não passar o título!", conta bem-humorada.

No Miss Mundo 2017, ela passou no primeiro corte (Top 40), mas não avançou no seguinte (Top 15). A disputa contou com 118 candidatas do mundo todo. Neste ano, o certame será realizado em dezembro na cidade chinesa de Sanya. Criado em 1951 no Reino Unido por Eric Morley, hoje o concurso é presidido por sua viúva Julia Morley.

Durante o reinado, a vencedora atua em projetos sociais ao redor do mundo em nome da Miss World Organisation, que soma mais de US$ 650 milhões (R$ 2,4 bilhões) em doações. As atrizes Suzy Rêgo (1984), Mel Fronckowiak (2007) e Vitória Strada (2014) já disputaram a faixa nacional. Nos EUA, Lynda Carter (1972) e Halle Berry (1986) são alguns dos destaques.