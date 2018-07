Visita de Trump recoloca "American Idiot" entre mais ouvidas no Reino Unido

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Reino Unido nesta semana recolocou a banda americana Green Day, que teve seu auge nos anos 1990 e 2000, de volta às listas das músicas mais ouvidas pelos britânicos.

Alvo de protestos contra a ida a Londres desde que foi anunciada, o republicano agora é destinatário da campanha nas redes sociais para pôr "American Idiot" (Idiota Americano, em inglês), de 2004, entre as mais tocadas.

O slogan é Faça American Idiot Grande de Novo, parafraseando o mantra de campanha eleitoral de Trump de 2016. Com isso, tornou-se a mais vendida na Amazon Music e a terceira mais tocada no iTunes no Reino Unido.

Em ambos a música do Green Day supera as faixas do novo disco do rapper Drake, no topo das listas do resto do mundo, e "Three Lions", da The Lightining Seeds, lema da melhor campanha da Inglaterra na Copa do Mundo desde 1990.

"American Idiot" foi inspirada em outro republicano, George W. Bush, que à época ocupava a Casa Branca e estava no auge das guerras no Iraque e no Afeganistão. O álbum homônimo vendeu mais de 20 milhões de cópias.

Além de se reunir com a primeira-ministra, Theresa May, Trump se encontrará com a rainha Elizabeth 2ª depois de pressões pelo adiamento da visita, incluindo críticas à chefe de governo pelo manejo do terrorismo.

Ele deverá ser alvo de protestos em Londres. Um deles será o Projeto Trump Bebê, um balão inflável de seis metros de altura mostrando o presidente americano como um bebê com mãos e pés pequenos.

O inflável foi liberado pelo prefeito londrino, o muçulmano e descendente de paquistaneses Sadiq Khan, atacado pelo presidente no passado durante ataques terroristas na cidade, e será instalado na praça do Parlamento.