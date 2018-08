Vista Alegre terá bloqueio para debate dos candidatos ao governo nesta quinta

SMCS

A Rua Santa Cecília, no bairro Vista Alegre, terá bloqueio total de trânsito na noite desta quinta-feira (16/8) para a realização do primeiro debate eleitoral entre candidatos ao Governo do Paraná, na TV Bandeirantes Curitiba.

A interrupção da passagem de veículos começa às 18h na quadra entre a Avenida Desembargador Hugo Simas e a Rua Afonso Pedri, onde está localizada a sede da emissora.

Com o apoio de agentes e de policiais de trânsito, os desvios serão feitos pelas ruas Professor José Moscalewski e Maestro Hermann.

Já a proibição de estacionamento na Rua Santa Cecília começa às 14h. A emissora estima que aproximadamente 240 pessoas se dirijam até o local para acompanhar de perto dos trabalhos. O debate tem transmissão ao vivo, das 22h a 0h30.