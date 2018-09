Vítima de fake news, Patrícia Pillar pede paz e respeito nas eleições

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Patrícia Pillar divulgou um vídeo, nesta quarta-feira (19), desmentindo notícias falsas que circulam pelas redes sociais com seu nome. Um meme que circula pelas redes sociais traz uma foto sua acompanhada da frase falsa: "Gente, eu nunca fui casada com Bolsonaro. Quem me batia era o Ciro Gomes".

Pillar foi casada 12 anos com o candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT). Eles se separaram em dezembro de 2011.

"Estou aqui para dizer que estão usando a minha imagem para divulgar notícias falsas, favorecendo um candidato que jamais seria o meu. Eu nunca sofri nenhum tipo de violência da parte de ninguém. Isso é totalmente falso", diz Pillar no vídeo.

"Quero dizer também que, independente de quem é o seu candidato, o que a gente precisa agora é de paz e de respeito. Eu desejo uma excelente eleição para todos nós, porque é o que o Brasil precisa", completa.

Recentemente, Ciro encontrou-se com artistas na casa da produtora cinematográfica Mariza Leão. O encontro foi organizado por Pillar e contou com nomes como Caetano Veloso, Marcelo Adnet, Tico Santa Cruz, Debora Bloch e Vladimir Brichta. Ciro esteve acompanhado da namorada, Giselle Bezerra.