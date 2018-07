Vitinho chega domingo ao Rio e saudará torcida do Flamengo no Maracanã

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anunciado na última sexta-feira como reforço do Flamengo, o atacante Vitinho chegará ao Rio de Janeiro no domingo e tem programada uma ida direta do aeroporto ao Maracanã para saudar a torcida no intervalo do duelo contra o Sport, às 16h, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Em comunicado divulgado em seu Twitter, o clube informou que o avião que trará Vitinho ao Brasil sofreu um problema técnico, mas que se não ocorrer nenhum outro atraso, ele chegará a tempo de estar no Maracanã para saudar a torcida no intervalo. A apresentação será na segunda-feira, no Ninho do Urubu.