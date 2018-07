Vitinho é regularizado e poderá estrear contra o Grêmio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante Vitinho está regularizado, com nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta segunda-feira (30), e já pode estrear pelo Flamengo.

O reforço já viaja com a delegação rubro-negra para Porto Alegre, onde o time enfrenta o Grêmio nesta quarta (1º), a partir das 21h45, em duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Anunciado na última sexta (27), Vitinho rescindiu com o CSKA, da Rússia, ao custo de R$ 43 milhões para o time rubro-negro. No domingo (29), ele esteve no Maracanã para saudar a torcida flamenguista antes da vitória por 4 a 1 contra o Sport.