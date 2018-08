Vitória anuncia contratação de Carpegiani, ex-Coritiba e Atlético

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Vitória anunciou a contratação do técnico Paulo César Carpegiani, que já comandou o Coritiba e o Atlético-PR. Ele começa a trabalhar nesta quarta-feira e terá como primeiro desafio o jogo contra o Palmeiras, no próximo domingo (19), pelo Campeonato Brasileiro.

Essa será a terceira passagem de Carpegiani pelo Vitória. Ele foi campeão estadual em 2009 e também fez parte da campanha da Série B de 2012, ajudando a levar o time baiano à elite do futebol brasileiro.

Nesses dois períodos, Carpegiani dirigiu o Vitória em 59 partidas, obtendo 30 vitórias, 14 empates e 15 derrotas. O treinador, de 69 anos de idade, assinou contrato até o fim do Brasileiro deste ano.

Carpegiani tem como principal tarefa recuperar o Vitória no Brasileiro. A equipe rubro-negra está apenas um ponto acima da zona de rebaixamento e é dona da pior defesa da competição, com 36 gols sofridos em 18 jogos.

Neste ano, Carpegiani trabalhou no Flamengo. Ele comandou a equipe rubro-negra no começo do ano, mas foi demitido após a eliminação na semifinal do Campeonato Carioca pelo Botafogo.

No ano passado, Carpegiani fez um grande trabalho justamente pelo arquirrival do Vitória. Comandando o Bahia, ele levou o time tricolor à 12ª colocação do Brasileiro, ficando perto de uma vaga na Libertadores.