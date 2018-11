Vitória anuncia demissão do técnico Carpegiani dias antes do Ba-Vi

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Paulo Cézar Carpegiani não é mais técnico do Vitória. O clube baiano anunciou a saída do treinador na tarde desta terça-feira (6), dias antes do clássico contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro.

Carpegiani deixa o comando do Vitória após quase três meses e apenas 14 jogos, todos eles pelo Campeonato Brasileiro. Foram sete derrotas, três empates e apenas quatro triunfos —cerca de 35% de aproveitamento.

O estopim para a saída do técnico foi o empate, no domingo (4), contra o lanterna Paraná, time que teve seu rebaixamento confirmado na segunda-feira (5) com a vitória do Sport sobre o Ceará.

"Eu, Paulo Cézar Carpegiani, agradeço ao clube, funcionários, jogadores, direção, imprensa e a torcida pelo apoio durante esta passagem pelo Vitória. Não tenho nenhuma restrição à decisão tomada pelo clube e entendo que sirva como uma grande motivação para a reta final do campeonato", disse o treinador em nota.

João Burse, técnico do time sub-23, assume o comando até o fim da Série A e terá a missão de evitar o rebaixamento da equipe rubro-negra.

O Vitória ocupa a 17ª colocação do Brasileiro com 34 pontos e 32 jogos. O time volta a campo no domingo (11) para encarar o rival Bahia no Barradão, pela 33ª rodada da competição nacional.