Vitória bate o Sport em casa e reage no Brasileiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vitória não teve uma boa atuação, mas foi mais eficiente do que o Sport e venceu por 1 a 0, nesta quinta-feira (26), no Barradão, no complemento da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto os rubro-negros se reabilitaram no torneio, os pernambucanos chegaram ao quinto jogo consecutivo sem triunfar.

O resultado em Salvador levou o Vitória a 18 pontos, com o 13º lugar na tabela, abrindo vantagem para a zona de rebaixamento. Já o Sport, que não somou nenhum ponto desde a parada do campeonato para a Copa do Mundo, cai para a 12ª colocação, com 19.

A vitória fez o Vitória se reabilitar no Brasileiro. Na rodada passada, o time foi goleado no clássico contra o Bahia por 4 a 1. Já o Sport se mantém em declínio. Antes de perder para o Vitória, os pernambucanos haviam caído diante do Ceará e do Fluminense.

Na próxima rodada do Brasileiro, o Vitória visita o Atlético-PR, neste domingo (29), às 16h, na Arena da Baixada, em duelo direto entre times da parte de baixo da tabela. No mesmo dia e horário, o Sport encara o Flamengo, no Maracanã.

Remontado, o Vitória foi visitante em casa no 1º tempo. Sob o comando do auxiliar Anderson Batatais, já que o técnico Vagner Mancini cumpriu suspensão pela expulsão contra o Bahia, o time foi a campo com sete alterações em relação ao que levou 4 a 1 no Ba-Vi. A principal novidade foi o lateral-esquerdo Matheus, 19 anos, que fez a sua estreia como profissional.

As mudanças, no entanto, não surtiram efeito no primeiro tempo. Sem criatividade e dependente da individualidade de Neilton, a equipe rubro-negra parecia visitante em sua própria casa e tomou sufoco, mesmo tendo mais posse de bola (51% a 49% no primeiro tempo). Foi apenas um chute na direção do gol de Magrão.

A carência de lances produtivos fez com que Vitória e Sport dessem mais sustos do que alegrias na etapa inicial. Logo no primeiro minuto, Ramon e Rafael Marques se chocaram de cabeça pelo alto, mas se recuperaram após alguns minutos de atendimento médico. As duas equipes também foram forçadas a substituir por lesões. Os baianos ficaram sem o meia Luan, com problema no adutor da coxa direita, enquanto os pernambucanos perderam o atacante Rogério, com dores musculares na coxa esquerda.

As duas equipes não davam indícios de que teriam performances melhores no segundo tempo. O Vitória, no entanto, conseguiu se organizar um pouco mais na parte ofensiva, beneficiado pela marcação adversária, menos eficiente. Substituto de Luan, o atacante Erick vinha fazendo pouco em campo até conseguir um lance individual pela esquerda, abrir espaço e chutar cruzado e forte, no canto esquerdo de Magrão, que nada pôde fazer, aos 15min. O Sport teve a chance de empatar aos 39 minutos. Em jogada pela direita, Michel Bastos entrou na área e cruzou rasteiro para Hygor, que chutou em cima do goleiro Ronaldo.

VITÓRIA

Ronaldo; Ramon, Aderllan, Ruan Renato, Matheus; Arouca, Willian Farias, Yago (Marcelo Mell), Luan (Erick); Neilton, André Lima (Walter Bou). T.: Anderson Batatais

SPORT

Magrão; Raul Prata, Ronaldo Alves, Leo Ortiz, Sander; Deivid (Carlos Henrique), Fellipe Bastos, Gabriel, Michel Bastos; Rafael Marques (Marlone), Rogério (Hygor). T.: Claudinei Oliveira

Estádio: Barradão, em Salvador (BA)

Juiz: Vinicius Gonçalves Dias Araújo (SP)

Cartões amarelos: Aderllan (Vitória); Deivid e Rafael Marques (Sport)

Gol: Erick, aos 15min do segundo tempo